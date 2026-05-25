رئيس بعثة حج الجمعيات الأهلية يلتقي بالمشرفين قبل تنفيذ خطة التصعيد إلى عرفات

عقد أيمن عبد الموجود الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي رئيس بعثة حج الجمعيات، اجتماعا موسعا بمقر إقامة البعثة الرسمية لحج الجمعيات الأهلية بمكة المكرمة مع مشرفي حجاج الجمعيات الأهلية، وذلك لمراجعة الخطة الزمنية والتنظيمية لتصعيد الحجاج إلى مشعر عرفات وضمان تنفيذها بدقة.

وحرص رئيس البعثة الرسمية لحج الجمعيات الأهلية على نقل تحيات الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي إلى جميع المشرفين، وتقديرها لمجهوداتهم في خدمة ورعاية حجاج الجمعيات الأهلية، وهو الأمر الذي يؤدي إلى نجاح الموسم.

واستعرض عبد الموجود خطة تصعيد الحجاج إلى مشعر عرفات، مشددًا على أهمية الالتزام بالتعليمات لضمان انتقال آمن ومنظم للحجاج إلى عرفات، والتأكيد على الالتزام ببطاقة "نسك"، مشيرًا إلى بدء عملية التصعيد عقب صلاة الظهر وحتى مساء اليوم الاثنين، وفق جدول زمني دقيق لتفادي الزحام والتكدسات، حيث يستهدف نقل نحو 12.475 حاجا وحاجة.

وأشار رئيس بعثة حج الجمعيات الأهلية إلى أنه تم الانتهاء من تجهيز مخيمات عرفات ومنى، والتأكد من توافر جميع معايير السلامة والراحة، كما تم إعداد جدول خاص للحالات الصحية والمتعجلين، وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة السعودية التي وفرت عربات مجهزة لنقلهم.

وأكد عبد الموجود أن الموسم الحالي يشهد تنظيما أكثر من رائع على كافة الأصعدة، مشيرا إلى أن الهدف الذي نعمل عليه جميعا هو وصول تلك الخدمات للحجاج.

وطالب رئيس بعثة حج الجمعيات الأهلية المشرفين بالتشديد على الحجاج بعدم التعرض لأشعة الشمس والإجهاد الحراري والالتزام بالتواجد في المخيمات، مطالبا كذلك المشرفين القدامى الذين يتمتعون بخبرات كبيرة بمساندة زملائهم الجدد في مواجهة أي عقبات، ضمانًا لسير الخطة بسلاسة وتحقيق موسم ناجح يليق بمكانة مصر والمستوى المتميز لحج الجمعيات الأهلية.