الصين تنتقد زيارة وفد من البرلمان الألماني لتايوان

انتقدت الصين زيارة وفد من البرلمان الألماني (بوندستاج) إلى تايوان، مؤكدة رفضها لأي شكل من أشكال التبادل الرسمي بين شركائها الدبلوماسيين وتايوان.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينج، في بكين اليوم الاثنين، إن هناك "صين واحدة فقط في العالم"، وإن تايوان "جزء لا يتجزأ من الصين".

وأضافت المتحدثة أن "مبدأ صين واحدة" يمثل "الأساس السياسي" للعلاقات الألمانية-الصينية، مشيرة إلى أن بكين تطالب الجانب الألماني بالالتزام بهذا المبدأ و"التوقف عن إرسال إشارات خاطئة إلى القوى الداعية لاستقلال تايوان".

وكانت الصين قد أكدت في السابق سعيها إلى ضم تايوان، التي تحمل رسميا اسم جمهورية الصين.

وفي مقابل "مبدأ صين واحدة"، الذي تطالب من خلاله بكين بالاعتراف بجمهورية الصين الشعبية باعتبارها الصين الوحيدة وبأن تايوان جزء من أراضيها، تتبنى الحكومة الألمانية ما اسمته بـ"سياسة صين واحدة".

ووفقا لهذه السياسة، تقيم برلين علاقات دبلوماسية فقط مع جمهورية الصين الشعبية، لكنها تحتفظ أيضا بعلاقات وتبادل مع تايوان.

ووصلت مجموعة مكونة من خمسة نواب من عدة أحزاب ألمانية بقيادة تيل شتيفن، المنتمي إلى حزب الخضر، إلى تايوان أمس الأحد بهدف تعزيز التعاون مع الجزيرة.

ومن المقرر أن يلتقي الوفد غدا الثلاثاء الرئيس التايواني لاي تشينج تي، الذي تعتبره الصين "انفصاليا"، نظرا لأن الحزب الديمقراطي التقدمي الحاكم الذي ينتمي إليه يؤيد استقلال تايوان.