نقل شخص للمستشفى وإبلاغ 20 عن شعورهم بالمرض بعد تعرضهم لمادة غريبة في اليابان

- رجل رش مادة غريبة على المصابين في منطقة تسوق بطوكيو

أعلنت الشرطة اليابانية نقل شخص واحد على الأقل إلى المستشفى، بالإضافة إلى إبلاغ نحو 20 شخصا آخرين عن شعورهم بالمرض، اليوم الاثنين؛ بعد قيام رجل برش مادة ما في منشأة تجارية في منطقة "جينزا" للتسوق بطوكيو.

وأفادت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية، اليوم الاثنين، بأن امرأة كانت في الموقع أجرت مكالمة طوارئ عند ظهر اليوم تقريبا، لتبلغ عن وجود "رائحة نفاذة"، مضيفة أن "الجميع في حالة سعال" في مجمع "جينزا 6" التجاري.

وأظهرت لقطات كاميرات المراقبة رجلا يقوم برش مادة غير معروفة داخل المنشأة، قبل أن تقوم المبلغة بإجراء مكالمة الطوارئ.

ويبدو أنه فر من المكان، فيما تقوم الشرطة بالبحث عنه.

ووقع الحادث على بُعد نحو 200 متر جنوب غرب محطة "جينزا" التابعة لمترو طوكيو.



