مقتل اثنين من المتزلجين في انهيار جليدي بمنطقة التيرول في النمسا

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لقي اثنان من المتزلجين في جبال الألب النمساوية حتفهما إثر انهيار جليدي امتد إلى خارج المنحدرات الجليدية بمنطقة التيرول اليوم السبت.

وقالت الشرطة النمساوية إن الاثنين سقطا أثناء قيادتهما زلاجتين داخل منطقة سولدن بعد أن تحطم لوح ثلجي صغير وألقى بهما في شق جبلي وطمرهما داخله.

ولم يتبين حتى الآن من أين ينحدر هذان المتزلجان.

وقالت وكالة الأنباء النمساوية إن هذا أول انهيار جليدي قاتل في النمسا خلال هذا الموسم.

تمكنت قوات الإنقاذ من تحديد موضع الشخصين بالسرعة اللازمة وانتشالهما، إلا أنهما كانا قد فارقا الحياة.

وذكرت فرق الانقاذ للمناطق الجبلية أن أحد الشخصين فتح كيسا هوائيا مضادا للانهيارات الجليدية لكن كميات الجليد جرفته برغم ذلك.

كانت قوات الإنقاذ من الانهيارات الجليدية في منطقة التيرول حذرت أمس الجمعة في تدوينة إلكترونية من مخاطر وشيكة خاصة في منطقة الهضاب العليا.