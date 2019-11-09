تواصل «الشروق» نشر ملحقها الثقافي الذي يأخذ القارئ في جولة بين صفحات وعقول مجموعة من الكتب والكُتاب، والذي ينشر يوم السبت من كل أسبوع.

تضم 12 عملا لدار الشروق.. «جود ريدز» تعلن قائمة من 46 كتابا هي الأكثر قراءة خلال 2019

أحمد مراد: لا صحة لما تردد حول تعرضي لنجيب محفوظ.. وهو مثلي الأعلى في الكتابة

10 روايات لكتاب عالميين تحولها هوليوود إلى أفلام ومسلسلات عام 2020

«يونس ومريم» و«الصندوق» و«فوات الحيوات» و«صعيدية فى أثينا».. جديد دار الشروق

شريف صالح لـ«الشروق»: أهتم بسيرة نجيب محفوظ الإنسان.. والقصة القصيرة هي الفن الأقرب لقلبي

«بيت القبطية» لأشرف العشماوي.. نيران مقصودة تأكل أحلام البسطاء

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