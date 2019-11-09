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تواصل «الشروق» نشر ملحقها الثقافي الذي يأخذ القارئ في جولة بين صفحات وعقول مجموعة من الكتب والكُتاب، والذي ينشر يوم السبت من كل أسبوع.
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