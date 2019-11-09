 ملحق «الشروق» الثقافي.. قائمة الكتب الأكثر قراءة لـ2019.. وأحمد مراد ينفي تعرضه لـ«نجيب محفوظ» - بوابة الشروق
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ملحق «الشروق» الثقافي.. قائمة الكتب الأكثر قراءة لـ2019.. وأحمد مراد ينفي تعرضه لـ«نجيب محفوظ»

أحمد مراد
أحمد مراد
إشراف سامح سامي
نشر فى : السبت 9 نوفمبر 2019 - 1:43 م | آخر تحديث : السبت 9 نوفمبر 2019 - 1:43 م

تواصل «الشروق» نشر ملحقها الثقافي الذي يأخذ القارئ في جولة بين صفحات وعقول مجموعة من الكتب والكُتاب، والذي ينشر يوم السبت من كل أسبوع.

 

 

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