«لجنة حقوق الإنسان» بجنوب السودان تطالب أطراف النزاع بالعمل الجاد لحل القضايا العالقة

طالبت رئيس اللجنة الأممية لحقوق الإنسان بجنوب السودان، ياسمين ساكو، اليوم السبت، قادة أطراف النزاع بالعمل الجاد لحل القضايا كافة العالقة، بما في ذلك الترتيبات الأمنية، وعدد الولايات، وبقية مستحقات دفع عملية السلام.

وأشارت ساكو، تعليقا على الاتفاق الذي تم التوصل إليه في «كمبالا» بين الأطراف في جنوب السودان أول أمس، وتمديد الموعد النهائي لتشكيل حكومة وحدة وطنية مئة يوم، وتنشيط اتفاق السلام - إلى أن الشعب في جنوب السودان بات يائسا وينتظر السلام من أجل إعادة بناء حياته وتطوير إمكانات البلاد بعد سنوات من الصراع.

ودعت أطراف النزاع في جنوب السودان للعمل بحسن نية؛ لتنفيذ جميع جوانب اتفاق السلام، بما في ذلك الفصل الخامس الذي ينص على إنشاء لجنة الحقيقة والتعافي والمصالحة، وكذلك العمل على موضوع التعويضات والمحكمة المختلطة، مؤكدة أن العدالة والمساءلة يعدان عنصران أساسيان لإنهاء دورات العنف، والإفلات من العقاب، وتحقيق سلام مستدام في جنوب السودان.