متحدث الخارجية الأمريكية: قمة المناخ COP27 أتاحت لنا فرصة التواصل مع الصين

قال المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية سامويل وربيرج، إن قمة المناخ في جلاسجو «COP26»، شهدت صدور بيانات مشتركة واتفاقيات بين الحكومتين الأمريكية والصينية، مؤكدًا أن الأمر كان بمثابة «تطورات إيجابية».

وأعرب خلال مداخلة هاتفية لفضائية «القاهرة الإخبارية»، صباح الأربعاء، عن أسفه لانسحاب الحكومة الصينية من هذا التنسيق، لأسباب غير متعلقة بتغير المناخ، وأسباب سياسية أخرى، مشيرًا إلى أن بلاده مستمرة في تشجيع بكين على استئناف الحوار والتنسيق.

وتوجه بالشكر إلى مصر على استضافة قمة المناخ في شرم الشيخ، لأنها أتاحت فرصة تواصل واشنطن مع الحكومة والوفد الصيني هذا الأسبوع، قائلًا إن المبعوث الرئاسي الأمريكي للمناخ جون كيري، تواصل مع نظيره الصيني.

وأشار المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إلى تطلع بلاده لاستمرار الحوار المهم مع الصين، منوهًا بأن واشنطن وبكين، من أكبر الاقتصادات ومصدرًا للانبعاثات في العالم.

ولفت إلى أن قمة شرم الشيخ أتاحت الفرصة أمام الولايات المتحدة الأمريكية، للجلوس مع مختلف الدول على طاولة واحدة، بالرغم من أي خلافات سياسية بينهم.

وتواصلت، الأربعاء، لليوم الثالث على التوالي اجتماعات القادة في قمة المناخCOP27 في مدينة شرم الشيخ، في دورته الـ27، التي تستضيفها وتترأسها مصر، خلال الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر الجاري.



