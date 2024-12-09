المرصد السوري: الطيران الحربي الإسرائيلي ينفذ غارات جوية جديدة بريفي دمشق ودرعا

يواصل الطيران الحربي الإسرائيلي، غاراته الجوية على الأراضي السورية، حيث نفذ الطيران الحربي غارات جوية استهدفت مستودعات للأسلحة بقرية عين منين التابعة لمنطقة التل، كما شن غارات جوية شمال مدينة القارة بريف دمشق.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان في بيان، اليوم الاثنين، إن الطيران الحربي الإسرائيلي شن غارات جوية طالت مستودعات الكم العسكرية في محيط بلدة محجة في ريف درعا الشمالي.

وأحصى المرصد السوري لحقوق الإنسان منذ مطلع العام الجاري، 173 مرة استهدفت خلالها إسرائيل الأراضي السورية، 147 منها جوية و26 برية، أسفرت تلك الضربات عن إصابة وتدمير نحو 315 هدفاً ما بين ومستودعات للأسلحة والذخائر ومقرات ومراكز وآليات.

وتسببت تلك الضربات بمقتل 416 من العسكريين، بالإضافة لإصابة 286 آخرين منهم بجراح متفاوتة.