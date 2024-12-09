مساعد رئيس هيئة الدواء يوضح أسباب سحب مستحضر لعلاج مرض الضغط

قال الدكتور ياسين رجائي مساعد رئيس هيئة الدواء، إن فرق التفتيش التابعة للهيئة تنتشر في المحافظات وتسحب عينات من المستحضرات الموجودة في السوق، وذلك في معرض حديثه عن سحب أحد دواء لعلاج الضغط.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «حضرة المواطن» الذي يُقدمه الإعلامي سيد علي، عبر شاشة «الحدث اليوم»، مساء الاثنين، أن كل الأدوية المتداولة في السوق تتم مراقبتها سواء كان من خلال معامل هيئة الدواء أو من خلال المفتشين.

وأوضح أنه إذا ما تبين وجود مشكلة ما في أحد المستحضرات، يتم التحرك على الفور لجمع الأدوية الخاصة به من السوق.

ولفت إلى أن الهيئة سحبت مستحضرًا يخص علاجًا لمرض الضغط، موضحًا أن فحصًا تم إجراؤه على هذا المستحضر أظهر أن هناك مشكلة في معدل الذوبان.

ولفت إلى أن الهيئة اتخذت قرارًا على الفور بسحب الكميات الموجودة منه، وإعادة فحصها وسحبها من قِبل المصنع الذي أجرى عملية التصنيع لها.

وكانت هيئة الدواء قد أصدرت منشورًا رسميًا لسحب تشغيلة من دواء كو - ديلاترول؛ لكون المستحضر صادر له عدم مطابقة من قِبل معامل الهيئة.

ومستحضر Co-Dilatrol Tablet يحتوي عادةً على مزيج من المواد الفعالة التي تُستخدم لعلاج حالات ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب، وتقليل خطر الإصابة بمضاعفات مثل السكتات الدماغية أو النوبات القلبية.

ودعت الهيئة الصيدليات ومنافذ التوزيع إلى التوقف عن تداول التشغيلات المذكورة في المنشور، مع تحريز الكميات المتوفرة لضمان عدم وصولها إلى المستهلكين.