أكد الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، مساء اليوم الإثنين، على صعوبة مباراة فريقه أمام أتالانتا الإيطالي، في إطار منافسات مسابقة دوري أبطال أوروبا موسم 2024-25، مشيرًا إلى بقاء ثنائي الفريق الملكي داخل جدران اللوس بلانكوس.

قال أنشيلوتي خلال المؤتمر الصحفي لمباراة ريال مدريد وأتالانتا في دوري أبطال أوروبا: «إنها مباراة صعبة، أتالانتا يؤدي بشكل جيد للغاية، لديهم ديناميكيات جيدة وحماس، ولدينا الفرصة للحصول على النقاط والاستفادة من المباريات المتبقية للتأهل».

وأضاف: «فينيسيوس جونيور بخير، الأحاسيس التي قد يشعر بها اليوم مهمة جدًا ومع رودريجو هما الشكان الوحيدان وجود بيلينجهام بخير».

وتابع مدرب ريال مدريد: «مساهمة بيلينجهام لم تتغير كثيرًا، لقد سجل مرة أخرى وهو أمر مهم جدًا بالنسبة له ولنا، لكن ليس الأمر أن سلوكه تغير كثيرًا لأنه يساهم دائمًا حتى لو لم يسجل».

وأكمل: «إندريك سيبقى هنا وكذلك جولر ربما تدعم المزيد من الدقائق، لكن ليس لدي أي تأثير على أي شخص، ولم يتقدم إلا إلى كل ما يتعلق بالملابس، سواء كانوا بعمر 18 أو 40 عامًا، في بعض الأحيان يمكن أن يكون هذا مع إندريك مع جولر أو بدونهم».

وواصل: «عليك أن تتحلى بالصبر مع الشباب، نعم، إنها تأتي في الحماس، ولكن لماذا صغار، وعليهم أن يتعلموا أشياء معينة، ليس لدي أي من التوجه نحو الشباب، في مسيرتي المهنية بدأت بالفعل وجاءت تتراوح بين 17 أو 18 عامًا، إذا كنت مقترحًا مثاليًا للتنسيق».

وزاد: أنشيلوتي: «لقد تنافس أتالانتا دائمًا في الدوري حيث قام بعمل إستثنائي، هناك لاعبون جدد كل عام ومع ذلك يستمرون في اللعب على نفس المستوى وهذا يقول الكثير عنهم».

وأردف: «غدًا ليس لدي أكثر من ثلاث نقاط على المحك، سيكون من الصعب الوصول إلى الثمانية الأوائل وسيتعين علينا خوض جولة فاصلة».

وأوضح: «أنا أثق تمامًا في فريقي ولاعبي، لقد تحسننا والآن نحن في زخم جيد، قد تكون مباراة الغد هي المباراة الأكثر تعقيدًا من الآن وحتى نهاية العام».

وبين: «المدرب سيصمد إذا أستمر النادي الأمر بهذه البساطة، لا أرى أي وصفة أخرى، ما أريد أن أقوله هو أن العلاقة بين النادي والمدرب مهمة جدًا للنجاح وإذا نجحت فهي كذلك لأن هذه العلاقة جيدة».

وأتم مدرب ريال مدريد: «مبابي بخير وأعتقد أنه قدم أداءً جيدًا في المباراتين الأخيرتين، إنه أكثر نشاطًا وقد تكون غدًا مباراته».

موعد مباراة ريال مدريد وأتالانتا في دوري أبطال أوروبا موسم 2024-25، سيكون غدًا الثلاثاء، الموافق 10 من شهر ديسمبر الجاري، وبخاصة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

ويحتضن ملعب «أتليتي أزوري»، مباراة أتالانتا ضد الريال ضمن منافسات الجولة السادسة من مباريات دوري أبطال أوروبا موسم 2024-25.