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ترامب يرفض الاستقالة أو تحمل أي مسؤولية عن اقتحام الكونجرس

الكونجرس الامريكي - ارشيفية
الكونجرس الامريكي - ارشيفية
رباب عبد الرحمن
نشر في: الأحد 10 يناير 2021 - 8:19 م | آخر تحديث: الأحد 10 يناير 2021 - 8:19 م
أفادت قناة CBS الأمريكية بأن الرئيس دونالد ترامب لم يجر أي اتصالات مع نائبه مايك بينس منذ اقتحام مئات من أنصاره مبنى الكونجرس الأربعاء الماضي ولا ينوي الاستقالة على خلفية الحادثة.

ونقلت القناة اليوم الأحد عن مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية تأكيده أن ترامب يعتزم استئناف بعض المهام الرسمية الأسبوع القادم، بما في ذلك اتصالات دبلوماسية وأنشطة متعلقة بانتقال السلطة وزيارة مقررة إلى الحدود الأمريكية-المكسيكية، بغض النظر عن الدعوات المتعددة إلى عزله عن الحكم فورا وتسليم مقاليد الحكم إلى بينس من خلال تفعيل التعديل الـ25 لدستور الولايات المتحدة.

وقالت ثلاثة مصادر في الإدارة لـCBS إن ترامب لا ينوي الاستقالة قبل انتهاء فترة ولايته في 20 يناير و"لا يشعر بأي ضغوط لفعل ذلك".

يذكر أن أكثر من 200 مشرع في الكونجرس الأمريكي يؤيدون التحرك الهادف إلى عزل ترامب، الذي تنتهي صلاحياته يوم 20 يناير.

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