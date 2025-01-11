باريس سان جيرمان يدرس بيع 3 نجوم

يدرس باريس سان جيرمان الفرنسي بيع كل من اللاعب الدولي الإسباني ماركو أسينسيو والمدافع السلوفاكي ميلان سكرينيار والمهاجم الفرنسي راندال كولو مواني، خلال موسم الانتقالات الشتوية.

ولتدعيم صفوف الفريق وتعويض رحيل هؤلاء اللاعبين، يبحث البي إس جي ضم المهاجم الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا من نابولي الإيطالي.

ورغم انتقال أسينسيو من الريال إلى العاصمة الفرنسية في صيف 2023 وبدء الموسم كأساسي وامتداد عقده حتى 2026، لم يتمكن الإسباني من الاستمرار في التشكيل الأساسي ولعب بالكاد 18 دقيقة خلال آخر 8 جولات من الدوري الفرنسي، حيث أحرز منذ بداية الموسم هدفين وصنع 4 أخرى لزملائه على مدار 11 مباراة.

وذكرت صحيفة ليكيب الفرنسية أن فرقاً إنجليزية وإسبانية مهتمة بالحصول على خدمات اللاعب، لكن العقبة الكبرى تتمثل في ارتفاع قيمة راتبه الذي يدور في فلك 10 مليون يورو سنويًا.

كما أوضحت الصحيفة أن أسينسيو وسكرينيار وكولو مواني قد يدخلون في صفقة تبادلية بين الفريق الباريسي ونابولي لخفض قيمة صفقة انتقال كفاراتسخيليا الذي تقدر قيمته السوقية بـ 85 مليون يورو.

وأحرز المهاجم الشاب البالغ من العمر 23 عامًا ولديه عقد مع نابولي حتى 2027، حتى الآن 5 أهداف وصنع 3 أخرى خلال 17 مباراة مع الفريق الإيطالي.