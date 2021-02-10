شكري يؤكد مواصلة تعزيز العلاقات الثنائية مع السودان

أكد وزير الخارجية سامح شكري، حرصه على مواصلة تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر والسودان خلال الفترة المقبلة، وتكثيف التنسيق والعمل المشترك لتحقيق المزيد من التميز في إطار علاقات التعاون الاستراتيجي البناء التي تجمع بين البلدين الشقيقين، والبناء على الزخم الجاري الذي تشهده للارتقاء بها إلى آفاق أرحب من الشراكة والتعاون لما فيه صالح البلدين والشعبين الشقيقين، وبما يعزز من الروابط الأزلية الراسخة التي تجمع بينهما على المستويين الرسمي والشعبي.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه وزير الخارجية، مساء اليوم الأربعاء، مع الدكتورة مريم الصادق المهدي وزيرة خارجية جمهورية السودان الشقيق، وذلك عقب أدائها اليمين الدستورية.

وقدم شكري للوزيرة السودانية أصدق التهاني بمناسبة توليها مهام منصبها معرباً عن خالص التمنيات بالتوفيق والنجاح.

وصرح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير شكري أعرب عن تمنياته للسودان الشقيق دوام الخير والتقدم ولشعبه المزيد من الرخاء والازدهار، وموجهاً الدعوة لوزيرة الخارجية السودانية لزيارة القاهرة في أقرب فرصة سانحة.

وأضاف حافظ، أن وزيرة الخارجية السودانية أعربت من جانبها عن تقديرها البالغ لمصر وتطلعها إلى العمل المشترك نحو تحقيق المزيد من التطوير في العلاقات الثنائية والمضي بها قدماً في إطار أواصر الأخوة التاريخية التي تجمع بين شعبي وادي النيل، مؤكدة الأولوية التي يشكلها تعزيز العلاقات الثنائية مع مصر خلال الفترة المقبلة.