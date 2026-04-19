شرطة إسلام آباد تغلق المنطقة الحمراء بالكامل قبل مفاوضات الاثنين وتعلق حركة النقل العام

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلنت شرطة إسلام آباد إغلاق المنطقة الحمراء بالكامل، أمام حركة المرور بكل أنواعها، حتى إشعار آخر، وذلك بسبب وصول وفود أجنبية.

ونصحت الشرطة في بيان، مساء الأحد، المواطنين باستخدام طرق بديلة والتعاون مع شرطة المرور لضمان انسيابية الحركة والحفاظ على الأمن.

وبحسب ما قناة «الشرق» الإخبارية، أعلنت إدارتا منطقتي إسلام آباد وروالبندي تعليقًا فوريًا لحركة النقل العام ونقل البضائع في المدينتين التوأم.

وأعلن نائب مفوض شرطة إسلام آباد تعليق خدمات النقل الثقيل والنقل العام حتى إشعار آخر.

وكتب نائب المفوض في منشور على منصة «إكس»: «سيتم تعليق حركة النقل الثقيل والنقل العام في المدينة حتى صدور أوامر أخرى. ونرجو من المواطنين التعاون مع الجهات الأمنية».

وقال مسئولون باكستانيون، اليوم الأحد، إن الترتيبات جارية لعقد محادثات بين واشنطن وطهران في الأيام المقبلة.

وبحسب ما نشرته وكالة «أسوشيتيد برس»، تشدد السلطات الباكستانية الإجراءات الأمنية في العاصمة إسلام آباد، تحسبًا لجولة ثانية محتملة من محادثات وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران.

ونشرت السلطات اليوم الأحد، قواتها عند نقاط التفتيش على الطرق، وأغلقت المواقع السياحية، وأمرت الفنادق الكبرى بإلغاء الحجوزات وإبقاء المرافق متاحة.

وصرح مسئول إقليمي مشارك في جهود الوساطة أن الوسطاء يضعون اللمسات الأخيرة على التحضيرات لعقد جولة محادثات جديدة بين واشنطن وطهران.

وأشار إلى تواجد فرق أمن أمريكية حاليًا في إسلام آباد، في إطار التحضير لمحادثات بين الولايات المتحدة وإيران.

وفي وقت سابق، تداولت حسابات للاستخبارات مفتوحة المصدر صورًا ومقاطع فيديو لوصول بعثة أمنية أمريكية إلى إسلام آباد.

كما نشرت صورًا لطائرات نقل عسكري أمريكية في باكستان وقبرص، وهو ما يشير إلى نقل سيارات الوفد الأمريكي والأمور اللوجستية المتعلقة به.