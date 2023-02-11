أجريت اليوم مباراة استعراضية على هامش حضور جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا في المغرب، بين أساطير الكرة المغربية والعالمية.

ونشر الاتحاد المغربي عبر حسابه صورا من المباراة وكتب:" بعض الصور من المباراة الإستعراضية التي أجريت اليوم بحضور السيد فوزي لقجع ورئيس الفيفا السيد جياني إنفانتينو و أساطير الكرة المغربية والعالمية".

ومن المقرر أن تقام غدا مباراة نهائي كأس العالم للأندية بين الهلال السعودي وريال مدريد، في المغرب، وتلعب أيضا غدا مواجهة الثالث والرابع بين الأهلي وفلامنجو البرازيلي.