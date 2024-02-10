رياضة دمياط تنفذ فعاليات المبادرة الوطنية «دوي» بـ7 مراكز شباب

نفذت مديرية الشباب والرياضة في دمياط، فعاليات المبادرة الوطنية «دوي» تحت شعار«بحكايتك ...تكمل حكياتهم»، بمراكز شباب (ميت أبو غالب، شرباص، كفر الغاب، الشيخ ضرغام، العطوي، عزبة البرج، كفر المياسرة)، والتي تنظمها الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني بوزارة الشباب والرياضة، ومنظمة اليونيسيف بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بدمياط.

وأوضح بيان أصدرته مديرية الشباب والرياضة في دمياط، اليوم، أنه تم عقد ورش عمل تدريبية للأهالي والأسر داخل مراكز الشباب في محافظة دمياط، وتهدف هذه الورش إلى توعية الأهالي بأهمية تمكين الفتيات، وتزويدهم بالمهارات اللازمة للمساهمة في هذا التمكين، و قد تضمنت الورش التدريبية مجموعة من الموضوعات، منها أهمية تمكين الفتيات، التحديات التي تواجه الفتيات، المهارات اللازمة لتمكين الفتيات، كيفية المساهمة في تمكين الفتيات.

كما شارك في الورش التدريبية عدد من الأهالي والأسر في محافظة دمياط، وقد أعربوا عن سعادتهم بالمشاركة في هذه الورش، حيث يعد برنامج دوي خطوة مهمة في سبيل تمكين الفتيات في مصر، وتساهم في توعية الأهالي بأهمية تمكين الفتيات.

يأتي ذلك برعاية السيدة انتصار السيسي قرينة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ضمن مشروع تنمية الأسرة المصرية، وبتوجيهات الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، و الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، والدكتور وليد الشاذلي، مدير المديرية.