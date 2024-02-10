الأردن يحذر من خطورة تنفيذ إسرائيل لعملية عسكرية في رفح

حذرت وزارة الخارجية وشئون المغتربين الأردنية، من خطورة إقدام الجيش الإسرائيلي على تنفيذ عملية عسكرية في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، والتي تؤوي عدداً كبيراً من الفلسطينيين الذين نزحوا إليها كملاذ آمن من العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.

وجدد المتحدث الرسمي باسم الخارجية الأردنية سفيان القضاة، رفض المملكة المطلق لتهجير الفلسطينيين داخل أرضهم أو إلى خارجها، مشدداً على ضرورة إنهاء الحرب على القطاع والتوصل لوقف فوري لإطلاق النار يضمن حماية المدنيين وعودتهم إلى أماكن سكناهم ووصول المساعدات إلى كل أنحاء القطاع، وفقا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا).

كما دعا القضاة، المجتمع الدولي إلى ضرورة الاضطلاع بمسئولياته والتحرك الفوري والفاعل لمنع إسرائيل من الاستمرار بحربها المستعرة، والتي تسبب كارثة إنسانية غير مسبوقة، مشدداً على ضرورة اضطلاع مجلس الأمن الدولي بمسئولياته ودون إبطاء لمنع التدهور الخطير وفرض وقف فوري لإطلاق النار.