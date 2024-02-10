مروان القماش يغيب عن بطولة العالم للألعاب المائية بقطر

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اعتذر السباح المصري مروان القماش عن المشاركة في بطولة العالم للألعاب المائية المقامة حاليا في مدينة الدوحة القطرية والمؤهلة لأولمبياد باريس 2024.

وقال شريف منصف رئيس شركة كونيكشن سبورتس وكيل السباح المصري أن مروان القماش لن يشارك في بطولة العالم للألعاب المائية المقامة حاليا في قطر وذلك بعدما فضل الفريق الفني والإداري للبطل المصري إراحته بعد شعوره بإرهاق زائد في الكتف الأيسر مما استعدى إراحته للحفاظ على سلامته.

يذكر أن مروان القماش قد تأهل لأولمبياد باريس 2024 كأول السباحين المصريين بعدما حقق الرقم التأهيلي في سباقي 800 متر حرة و1500 متر حرة.

ويستعد مروان القماش بعد إنهاء مرحلة التأهيل خلال الفترة المقبلة للمشاركة في دورة الألعاب الإفريقية بغانا في مارس المقبل.

وحقق مروان القماش في أكتوبر الماضي الميدالية الذهبية في سباق 800 متر حرة ببطولة كأس العالم للسباحة ضمن الجولة الثانية بمدينة تورنتو بكندا .

ونجح مروان القماش في تحطيم الرقم القياسي المصري بزمن 7:45.09 دقيقة .