قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الخميس، إنه إذا توقفت أوروبا عن شراء النفط والغاز، فإن روسيا لن تحاول إقناعها.

وتابع لافروف - في تصريحات أوردتها وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية - "تحدث نائب رئيس وزرائنا-وزير الطاقة - ألكسندر نوفاك، الذي يشرف على قطاع الطاقة، بالتفصيل، بأننا لن نقوم بإقناع أوروبا لشراء نفطنا وغازنا. هل يريدون استبداله بشيء آخر؟ فليكن! ستكون لدينا أسواق للمبيعات وهي موجودة بالفعل".

وأضاف وزير الخارجية الروسي أن موسكو تترك مسألة إمدادات النفط والغاز للغرب، مؤكدًا أن الجانب الروسي لم يستخدم قطاع الطاقة كسلاح أبدًا.