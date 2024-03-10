سيناتور أمريكي: إسرائيل تقضي على نحو ثلث شبكة أنفاق حماس فقط

قال رئيس لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ الأمريكي مارك وارنر، اليوم الأحد، إنه "بعد مرور 140 يوما، الجيش الإسرائيلي يقضى على أقل من ثلث شبكة أنفاق حركة حماس فقط".

وأضاف وارنر، في مقابلة مع برنامج "فيس ذا نايشن" على شبكة "سي بي إس" الأمريكية، أن "إسرائيل تمكنت من القضاء على 35 بالمئة فقط من مقاتلي حماس".

واعتبر السيناتور الأمريكي أن احتجاز حماس للرهائن، وتمكنها من منع الاستيلاء على بعض الأنفاق بمثابة "درسا مستفادا" للجيش الإسرائيلي، وفقا لوكالة الأناضول.

وأكد وارنر: "بعد مرور 140 يوما، الجيش الإسرائيلي يقضى على أقل من ثلث شبكة أنفاق حركة حماس فقط".

وتقدّر إسرائيل وجود أكثر من 125 أسيرا في غزة، بينما تحتجز في سجونها ما لا يقل عن 8800 فلسطيني، بحسب مصادر رسمية من الطرفين.

ومنذ 7 أكتوبر 2023، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية".