رفض مسئولان في حركة حماس التقارير المرتبطة بخطة أمريكية لسيطرة الولايات المتحدة على قطاع غزة وإخلائه من سكانه وتحويله الى منطقة اقتصادية وسياحية.

وموجّها حديثه للإدارة الأمريكية، قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس باسم نعيم لوكالة الصحافة الفرنسية: "انقعوها واشربوا ماءها، كما يقول المثل الفلسطيني بالعامية"، مضيفا "غزة ليست للبيع".

وأضاف أن غزة "ليست مدينة على الخريطة أو جغرافيا منسية، بل هي جزء من الوطن الفلسطيني الكبير".

وأكّد نعيم "رفض حماس ورفض شعبنا" للخطة التي تنص، بحسب الصحيفة الأمريكية على نقل كل سكان القطاع الفلسطيني إلى خارج غزة الذي يوضع تحت إشراف أمريكي لمدة عشر سنوات لتحويله إلى منطقة سياحية ومركز للتكنولوجيا المتقدّمة.

وذكرت الصحيفة الأمريكية أن الخطة تتألف من 38 صفحة وتنصّ على مغادرة "طوعية" للسكان إلى دولة أخرى، أو إلى مناطق داخل القطاع تخضع لقيود، وذلك خلال فترة إعادة الإعمار.

من جانبه، قال مسئول آخر في حماس - طلب عدم ذكر اسمه – لوكالة الصحافة الفرنسية: "ترفض حماس ترفض كل هذه الخطط التي تهجّر أبناء شعبنا وتبقي المحتل على أرضنا. إنها خطط بدون قيمة وظالمة".

وأضاف أن حماس "لم تتلقَّ أي شيء رسمي بشأن مثل هذه الخطط. سمعنا عنها في وسائل إعلام".

وأمس الأحد، ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تدرس هذه الخطة، مشيرة إلى أن الخطة وُضعت بناء على رؤية ترامب المعلنة لتحويل غزة إلى "ريفييرا الشرق الأوسط".