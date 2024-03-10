وزير التعليم يتفقد امتحانات المتقدمين لشغل وظيفة 11 ألف معلم مساعد

حجازي: اختيار المعلمين يتم بشفافية مطلقة لاختيار أفضل العناصر المتقدمة

تفقد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الأحد، سير امتحانات المتقدمين لمسابقة شغل 11 ألفا و114 وظيفة معلم مساعد للعام الثالث بمركز تقييم القدرات والمسابقات التابع لجهاز التنظيم والإدارة.



وأشاد حجازي، بالدور الكبير الذي يقوم به الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في إعداد وإدارة منظومة المسابقات المركزية، وحوكمتها الشديدة التي تضمن اختيار أفضل العناصر المتقدمة لشغل وظيفة معلم مساعد، وهو ما رصدته الوزارة من تميز الناجحين بالمسابقتين للعامين الأول 2022 والثاني 2023.



وأكد حجازي، حرص الوزارة على سد العجز في المعلمين، خاصة مع توجه الوزارة الذي بدأته مؤخراً في تعدد أنواع المدارس لتلبية الاحتياجات المختلفة للأسر المصرية في تعليم أبناءهم.



وأضاف حجازي، أن اختيار المعلمين الجدد في المسابقات المستهدفة، والتي يتم من خلالها اختيار 150 ألف معلم على مدار 5 سنوات تتم بشفافية مطلقة، وآليات محكمة لاختيار أفضل العناصر المتقدمة، موضحا أن مراحل المسابقات تتم بشكل إلكتروني ومميكن في جميع الاختبارات.



وفي حوار مع المعلمين المتقدمين للمسابقة، وجه الدكتور رضا حجازي بالاستعداد لاستكمال باقي مسار الاختبارات التي بدأت باختبارات الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ومرورًا بدورة التأهيل التربوي والحقيبة التدريبية الذهنية والبدنية؛ بهدف تأهيلهم لمرحلة اجتياز التدريبات النهائية التي تعقدها جهة معنية؛ تمهيدًا لتعيينهم في مختلف محافظات الجمهورية، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على النهوض بالمستوى التعليمي للطلاب وبالمنظومة التعليمية للدولة.



وناشد حجازي، المعلمين المتقدمين للمسابقة، عدم الانسياق خلف الشائعات واستقاء المعلومات من منصات التواصل الاجتماعي، مؤكدا أن جميع الخطوات المتعلقة بالمسابقة يتم الإعلان عنها بشكل رسمي وبتواصل مباشر مع المتقدمين.



من جانبه، أكد الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، استعداد الجهاز لإعلان تفاصيل مسابقة شغل 18.886 وظيفة معلم مادة بالوزارة قريبا، بجانب الاستعداد لتنفيذ توجيه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بإجراء مسابقة أخرى في شهر يونيو لاستكمال العدد الخاص بمسابقتي العامين الأول والثاني، بحيث يتم الالتزام بالخطة الموضوعة للسنوات الثلاث الأولى.



وناشد رئيس الجهاز، الراغبين في التقدم ومن لم يحالفهم التوفيق في مسابقات الأعوام الثلاثة، الاستعداد جيدا والتقديم في المسابقة التكميلية التي سيعلن الجهاز بالتعاون والتنسيق الكامل مع وزارة التربية والتعليم عن تفاصيلها شهر يونيو المقبل، وعدم الانسياق خلف الشائعات التي تروجها بعض الأفراد والمواقع والصفحات التي تنتحل صفات رسمية أو تدعي علمها أو امتلاك التأثير في المسابقات بغير حق، مؤكدا أن المنظومة مصممة ضد أي تدخل بشري مطلقًا، مشددا على قيام الجهاز بنشر جميع المعلومات الموثقة والمؤكدة عن جميع المسابقات المركزية وإتاحتها على موقعه الإلكتروني الرسمي، وصفحته الرسمية على موقع فيسبوك: ‏https://ar-ar.facebook.com/EgyptianCAOA/.