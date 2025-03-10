الدفاع الروسية تعلن استهداف مطارات عسكرية أوكرانية وإسقاط طائرة حربية

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن غارات نفذتها قواتها خلال اليوم الماضي، أصابت بنية تحتية لمطارات عسكرية أوكرانية وتجمعات للقوات والمعدات العسكرية المعادية في 152 منطقة.

وأضافت الدفاع الروسية، في تقريرها اليومي، أن الدفاعات الجوية أسقطت طائرة «ميج-29» أوكرانية دون ذكر المكان، وذلك وفقًا لما نشره موقع «روسيا اليوم».

وحسب بيانات تقرير الدفاع الروسية، فإن إجمالي الخسائر البشرية الأوكرانية خلال آخر 24 ساعة وصل إلى نحو 1185 جنديا بين قتيل وجريح.

• وفيما يلي أبرز ما تضمنه التقرير:

- فقدت أوكرانيا أكثر من 30 عسكريا في محور خاركوف على يد مجموعة قوات «الشمال».

- حسنت تشكيلات مجموعة قوات «الغرب» وضعها التكتيكي، وضربت قوات ومعدات معادية في خاركوف، حيث بلغت الخسائر الأوكرانية نحو 210 جنود.

- سيطرت تشكيلات مجموعة قوات «الجنوب» على خطوط ومواقع أكثر ملاءمة في دونيتسك، حيث فقد الجيش الأوكراني نحو 270 عسكريا.

- واصلت تشكيلات مجموعة قوات «الوسط» تقدمها في عمق دفاعات العدو في دونيتسك، مكبدة الجيش الأوكراني خسائر بلغت نحو 490 جنديا.

- استهدفت تشكيلات مجموعة قوات «الشرق» قوات كييف في دونيتسك، حيث تجاوزت الخسائر الأوكرانية 120 عسكريا.

- ضربت مجموعة قوات «دنيبر» قوات ومعدات معادية في زابوروجيه وخيرسون، ووصلت خسائر أوكرانيا إلى نحو 65 جنديا.

- إسقاط 5 قنابل جوية موجهة JDAM أمريكية الصنع و7 قذائف من راجمة الصواريخ HIMARS أمريكية الصنع، إضافة إلى 50 طائرة مسيرة.



