شولتس يدين في اتصال مع زيلينسكي جرائم الحرب البشعة للجيش الروسي

أدان المستشار الألماني أولاف شولتس "جرائم الحرب البشعة التي ارتكبها الجيش الروسي" في بوتشا الواقعة في ضواحي العاصمة الأوكرانية كييف وأماكن أخرى في أوكرانيا، وذلك خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.



وقالت نائبة المتحدث باسم الحكومة الألمانية كريستينا هوفمان اليوم الأحد، إن شولتس وعد بتضامن بلاده ودعمها الكامل للناس في أوكرانيا.



وأضافت هوفمان نقلا عن شولتس أنه قال إن الحكومة الألمانية ستواصل بذل كل ما يمكن مع شركائها الدوليين من أجل كشف ملابسات الجرائم بشكل لا هوادة فيه ومن أجل تحديد هوية الجناة لتقديمهم إلى المحاكم الدولية والوطنية.



ومن جانبه، كتب زيلينسكي على تويتر اليوم أنه تحدث مع شولتس أيضا حول "العقوبات المناوئة لروسيا والدعم الدفاعي والمالي لأوكرانيا".



وكانت القوات الروسية غزت أوكرانيا قبل أكثر من ستة أسابيع.



وطالب زيلينسكي، الغرب بزيادة الضغط على روسيا وذلك بعد أن استقبل الرئيس الأوكراني في كييف أمس المستشار النمساوي كارل نيهامر ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون.



وأكد زيلينسكي، طلبه بوقف استيراد النفط من روسيا الأمر الذي سيحرم روسيا من إيرادات بالمليارات وسيجعلها عاجزة عن تمويل حربها.