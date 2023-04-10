 مارسيلو يحقق أولى ألقابه مع فلومينينسي البرازيلي - بوابة الشروق
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مارسيلو يحقق أولى ألقابه مع فلومينينسي البرازيلي

محمد مجدي عبدالله
نشر في: الإثنين 10 أبريل 2023 - 1:05 م | آخر تحديث: الإثنين 10 أبريل 2023 - 1:05 م

حقق مارسيلو نجم ريال مدريد السابق، أولى ألقابه مع ناديه الجديد فلومينينسي بعد التتوج بلقب كأس كاريوكا البرازيلي للموسم الحالي عقب التغلب على فلامنجو في المباراة النهائية.

ونجح فلومينينسي في تحقيق انتصارا كبيرا على فلامنجو بأربعة أهداف مقابل هدف، خلال المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب الماراكانا، حيث افتتح مارسيلو أهداف فريقه في الدقيقة 30 ونجح خيرمان كانو في إحراز هدفين وأليسكندر هدف وحيد، فيما سجل هدف فلامنجو الوحيد أبرتون لوكاس في الدقيقة الثامنة من الوقت بدل من الضائع للمباراة.

وبهذا التتويج رفع فلومينينسي رصيده من بطولات كاريوكا إلى 33 عدد لقبًا للبطولة الإقليمية لولاية ريو دي جانيرو.

جدير بالذكر أن مارسيلو عاد مرة أخرى إلى البرازيل في فبراير الماضي بعد أن انتهى عقده مع أولمبياكوس اليوناني.


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