إدارة الطيران الأمريكية: الاستخدام الصحيح الليزر المضاد للطائرات المسيرة لا يشكل خطرا على الرحلات الجوية

أصبح بالإمكان الآن استخدام أجهزة الليزر المضادة للطائرات المسيرة على طول الحدود الجنوبية للولايات المتحدة، بعد أن وافقت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية ووزارة الدفاع (البنتاجون)، اليوم الجمعة، على أنه آمن؛ مما يعني أنه من غير المتوقع حدوث مزيد من الإغلاقات للمجال الجوي.

ووقعت إدارة الطيران الفيدرالية ووزارة الدفاع، اتفاقا يحدد إجراءات السلامة التي سيتم اتباعها عند استخدام أجهزة الليزر تلك لحماية المسافرين.

وفي وقت سابق من هذا العام، أغلقت إدارة الطيران الفيدرالية، مرتين أجزاء من المجال الجوي في ولاية تكساس بعد استخدام أجهزة ليزر مضادة للطائرات المسيرة.

وفي أوائل فبراير، اضطر مطار إل باسو إلى الإغلاق لعدة ساعات، ما أدى إلى تعطل العديد من المسافرين.