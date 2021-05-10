قيرغيزستان تسجل 254 إصابة جديدة و5 وفيات بكورونا خلال 24 ساعة

سجلت قيرغيزستان 254 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي المصابين إلى 98 ألفا و654 إصابة.

وذكر المركز المعني برصد حالات (كوفيد-19) وفقا لوكالة أنباء (آكي بيرس) الرسمية في قيرغيزستان، اليوم الاثنين، أن عدد المتعافين من الجائحة في البلاد تخطى حاجز الـ 92 ألف متعافي، فيما تم تسجيل 5 حالات وفاة جديدة من جراء المرض في أخر 24 ساعة، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 1660 حالة.

وأضاف المركز أن 1683 مريضا بالفيروس التاجي يتلقون العلاج داخل المستشفيات المختلفة في جميع أنحاء البلاد، منهم 434 في حالة حرجة.

أما على صعيد اللقاحات المضادة للجائحة في قيرغيزستان، أشار المركز إلى أن أكثر من 42 ألف شخصا في البلاد تلقوا حتى الآن الجرعة الأولى من هذه اللقاحات.