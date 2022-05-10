بروسيا دورتموند يعلن تعاقده مع كريم أديمي

أعلن نادي بروسيا دورتموند الألماني تعاقده مع الألماني كريم أديمي قادما من صفوف سالزبورج النمساوي ضمن خطة الفريق لتدعيم صفوفه خلال الانتقالات الصيفية واقتراب رحيل النرويجي إيران هالاند لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي.

وأصدر نادي بروسيابيانا رسميا، أعلن من خلاله تعاقده مع كريم أديمي بعقد يمتد لمدة 5 مواسم متتالية، حيث قال النادي في بيانه :"يسر بوروسيا دورتموند الإعلان عن توقيع اللاعب الألماني الدولي كريم أديمي على عقد حتى يونيو 2027".

ولم يذكر بيان نادي بوروسيا دورتموند أي تفاصيل مالية عن الصفقة، إلا أن شبكة سكاي ألمانيا قد أكدت أن الصفقة كلفت خزائنه 38 مليون يورو لصالح نادي سالزبورج.

وقد انضم كريم أديمي لصفوف نادي سالزبورج في 2018، وخاض مع الفريق 92 مباراة سجل 33 هدفا وصنع 23 آخرين .

جدير بالذكر أن نادي مانشستر سيتي قد أعلن عن بدء المفاوضات مع نادي بروسيا دورتموند من أجل الحصول على خدمات هالاند خلال الانتقالات المقبلة.