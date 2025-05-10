مصرع شخص إثر حادث مروري على طريق مصر - أسيوط الغربي

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لقى شخص بمحافظة الفيوم، مصرعه إثر حادث تصادم مروري بطريق مصر - أسيوط الغربي.

وتلقى اللواء أحمد عزت مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الفيوم، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث مروري بطريق مصر - أسيوط الغربي عند مدخل أبوصير، ووجود متوفي.

وانتقلت الشرطة وسيارات الإسعاف، إلى مكان الحادث وتبين وقوع حادث بين سيارة نقل مع أخرى نقل ثقيل، تسبب في وفاة شخص؛ بسبب السرعة الزائدة.

ونقلت الجثة إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام، وإزالة آثار الحادث وتسيير حركة المرور، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.