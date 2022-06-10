شريف عامر: مسلسل «الثمانية» لـ تركي آل الشيخ هو ملحمة درامية تفتح ملف المنظمات الإجرامية

قال الإعلامي شريف عامر، إن مسلسل «ثمانية»، الذي بدأ عرضه على منصة «شاهد»، هو ملحمة درامية تفتح ملف المنظمات الإجرامية ورجال العصابات.

وأضاف خلال برنامجه "يحدث في مصر" عبر قناة "Mbcمصر”، مساء الخميس، أن المسلسل يناقش قضايا مهمة للغاية للمجتمع المصري، مثل الحرب على الجماعات الإرهابية.

وأوضح أنه تم تصوير المسلسل في أربع دول؛ منهم إسبانيا وأمريكا وإنجلترا ليصبح العمل عربيًا وعالميًا.

يذكر أن مسلسل الثمانية من إخراج أحمد مدحت، ويشارك في بطولته إلى جانب آسر ياسين كل من خالد الصاوي ومحمد علاء وريم مصطفى، فضلًا عن ظهور خاص لمحمد ممدوح وغادة عادل وكوكبة من النجوم في مصر والسعودية والشام والمغرب العربي، وعدد من النجوم العالميين، ومن تأليف المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية.