 لجان معاينة وتوثيق عقود سكن حجاج السياحة تواصل أعمالها بالسعودية - بوابة الشروق
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لجان معاينة وتوثيق عقود سكن حجاج السياحة تواصل أعمالها بالسعودية

طاهر القطان
نشر في: الجمعة 10 يونيو 2022 - 5:26 م | آخر تحديث: الجمعة 10 يونيو 2022 - 5:30 م
107 شركة تتقدم بطلبات لمعاينة السكن بمكتب شئون الحج السياحى المصري بمكة المكرمة

تواصل لجان وزارة السياحة والآثار المتواجدة حالياً بالمملكة العربية السعودية برئاسة سامية سامى رئيس الإدارة المركزية للشركات السياحية بالوزارة، أعمالها وإجراءات معاينة وتوثيق عقود السكن الذي سيقيم بها حجاج السياحة بمكة المكرمة والمدينة المنورة خلال موسم الحج هذا العام بالأراضي السعودية، وذلك بالتواجد الميداني في مناطق الفنادق المؤهلة لاستقبال حجاج السياحة بمكة المكرمة والمدينة المنورة.

فقد قام أعضاء اللجنة بالمرور على مناطق أجياد والعزيزية والمسفلة بمكة المكرمة، ومناطق المركزية الشمالية والجنوبية والغربية بالمدينة المنورة، وذلك لمعاينة فنادق تلك المناطق ومدى مطابقتها لضوابط التسكين الموجودة بالضوابط المنظمة لموسم الحج السياحي 1443هــ.

وأكدت سامية سامى رئيس الإدارة المركزية للشركات السياحية بوزارة السياحة والآثار ورئيس مكتب شئون الحج السياحى المصري على أن مواعيد العمل بالمكتب تبدأ من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الحادية عشر مساءً يومياً، وأنه يتم استقبال طلبات المعاينة من شركات السياحة وإجراء معاينات الفنادق بمكة المكرمة والمدينة المنورة؛ حتى يتم تجهيز كافة أماكن سكن الحجاج المصريين على اكمل وجه قبل قدومهم للأراضى المقدسة.

وفي سياق متصل، تقدمت عدد 107 شركة سياحية مصرية بطلبات لمكتب شئون الحج السياحي المصري بمكة المكرمة لمعاينة فنادق سكن حجاج السياحة، منذ البدء الرسمي لأعمال المكتب.

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