الحبس سنتين لمتهم و6 أشهر آخر في واقعة التعدي على البلوجر حسن بيسو

قضت محكمة جنح التجمع بحبس المتهم الأول فى واقعة التعدي على البلوجر "حسن بيسو" في واقعة حفل عيد ميلاد البلوجر مريم الحركي، 6 أشهر وغرامة مالية 500 جنيه وكفالة 10 آلاف جنيه، ومعاقبة المتهم الثاني بالحبس سنتين وغرامة 500 جنيه وكفالة 20 ألف جنيه، وانقضاء الدعوى للمتهم الثالث بالتصالح.

وكانت النيابة قد وجهت للمتهمين تهمة التعدي على البلوجر بيسو، خلال حفل عيد ميلاد البلوجر مريم الحركي، مشيرة في تحقيقاتها أن المتهمين الأول والثاني ضربا المجني عليه، فأحدثا به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي، والتي تقضي مدة علاجها أكثر من 20 يوما، كما وجهت النيابة للمتهمين تهمة إحراز سلاح أبيض بدون ترخيص،على النحو المبين بالأوراق، وضرب المتهم الثالث البلوجر خلال الأحداث وأصابه بعدة إصابات بالجسد.

فيما قالت المحامية دينا عدلي دفاع البلوجر حسن بيسو، إن موكلها قرر التصالح مع سيف نصير، المتهم الثالث، بالتعدي عليه مراعاة للحالة النفسية الخاصة بأسرة المتهم، ورفض التصالح مع باقي المتهمين.