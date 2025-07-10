تأكيداً لما نشرته الشروق - حماس: الاحتلال متعنت بشأن النقاط الجوهرية في مفاوضات الدوحة

الحركة : تدفّق المساعدات، وانسحاب الاحتلال من أراضي غزة و ضمانات انهاء الحرب لاتزال قيد التفاوض

أكدت حركة حماس أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي تواصل تعقد المفاوضات الجارية في العاصمة القطرية الدوحة ، عبر التعنت في رفض المطالب الجوهرية بشأن آلية تدفّق المساعدات، وانسحاب الاحتلال من أراضي القطاع، وتوفير ضمانات حقيقية لوقف دائم لإطلاق النار.

وأكدت حماس بذلك ما نشرته "الشروق" أمس، بعدم صحة تصريحات المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف وتيكوف بشأن حسم حسم ٣ نقاط كانت عالقة في المفاوضات وبقاء نقطة واحدة فقط.

وقالت الحركة في بيان رسمي صادر عنها منذ قليل إنها "تواصل الجهود المكثفة والمسؤولة لإنجاح جولة المفاوضات الجارية، سعيًا للتوصّل إلى اتفاق شامل يُنهي العدوان على شعبنا، ويُؤمّن دخول المساعدات الإنسانية بشكل حر وآمن، ويخفف المعاناة المتفاقمة في قطاع غزة".

وأضافت "في إطار حرصها على إنجاح المساعي الجارية، أبدت الحركة المرونة اللازمة، ووافقت على إطلاق سراح عشرة أسرى".

وتابعت: "تبقى النقاط الجوهرية قيد التفاوض، وفي مقدّمتها: تدفّق المساعدات، وانسحاب الاحتلال من أراضي القطاع، وتوفير ضمانات حقيقية لوقف دائم لإطلاق النار".

وشددت " على الرغم من صعوبة المفاوضات حول هذه القضايا حتى الآن بسبب تعنت الاحتلال، فإننا نواصل العمل بجدّية وبروح إيجابية مع الوسطاء لتجاوز العقبات وإنهاء معاناة شعبنا وضمان تطلعاته في الحرية والأمن والحياة الكريمة".

وفي وقت سابق أكد قيادي رفيع المستوى في حركة حماس، مطّلع على المفاوضات الجارية في العاصمة القطرية الدوحة، والرامية إلى التوصل لاتفاق إطاري لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، أن المفاوضات لا تزال عالقة ولم تُحرز أي تقدم.

ونفى في تصريح لـ"الشروق" صحة ما أدلى به ستيف ويتكوف، المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط، على هامش زيارة رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو إلى واشنطن، والذي قال إن "النقاط الخلافية تقلصت من أربع إلى نقطة واحدة".

وقال القيادي في الحركة إن حديث ويتكوف بشأن حسم بعض النقاط الخلافية في مفاوضات الدوحة "غير صحيح"، مشددًا على أن "أية قضية من القضايا المطروحة للنقاش لم تُحل حتى الآن".