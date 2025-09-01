سكان زامبيا يطالبون شركة تعدين صينية بـ420 مليون دولار تعويضًا عن تسرب سام

يطالب السكان المتضررون من تسرب سام كبير في أحد المناجم بزامبيا في فبراير الماضي يتعويضات تبلغ 420 مليون دولار من شركة صينية مملوكة للدولة تتولى تشغيل المنجم.

وأرسلت مجموعتان منفصلتان خطابات مطالبة إلى شركة سينو ميتالز ليتش زامبيا، خلال الأيام الأخيرة، وفقًا لوثائق اطلعت عليها وكالة بلومبرج للأنباء، وأكدتها الشركات القانونية التي أصدرتها.

وتأتي هذه المطالبات في أعقاب تقارير تفيد بأن تسرب نفايات المنجم عالية الحموضة والمحملة بالمعادن الثقيلة السامة ربما كان أسوأ مما كان يعتقد في البداية، ويصنف من بين أسوأ الكوارث من هذا النوع عالميًا.

ودفع الحادث الحكومتين الأمريكية والصينية إلى إصدار بيانات، وتسليط الضوء على المخاطر التي يواجهها العالم من أجل تلبية الطلب المتزايد على المعادن الأساسية.

وطالبت إحدى الرسائل الصادرة عن مكتب ماليسا وشركاه للمحاماة بدفع تعويضات مؤقتة بقيمة 220 مليون دولار فورا لتسهيل نقل 47 أسرة من سكان منطقة كالوسال، والذين يعيشون في المناطق المجاورة مباشرة لمكان التسرب. وسيغطي هذا المبلغ أيضا تكاليف الفحص والفحوصات الطبية المستقلة والعلاج واستعادة سبل العيش للمتضررين من التسرب، وفقا للوثيقة.