 مبابي وفينيسيوس يقودان هجوم ريال مدريد أمام ليفربول - بوابة الشروق
الثلاثاء 4 نوفمبر 2025 9:03 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

من يحسم السوبر المصري؟
النتـائـج تصويت

مبابي وفينيسيوس يقودان هجوم ريال مدريد أمام ليفربول

محمد ثابت
نشر في: الثلاثاء 4 نوفمبر 2025 - 8:47 م | آخر تحديث: الثلاثاء 4 نوفمبر 2025 - 8:47 م

أعلن الإسباني تشابي ألونسو، المدير الفني لريال مدريد، تشكيل الميرنجي لمباراة ليفربول، المقرر لها مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب آنفيلد، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة الدوري بدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا بنظامه الجديد 2025-2026.

ويتواجد ريال مدريد في المركز الخامس بجدول ترتيب دوري الأبطال برصيد 9 نقاط بالعلامة الكاملة بالفوز في 3 مباريات، بينما يتواجد ليفربول في المركز العاشر ولديه 6 نقاط من فوزين وخسارة وحيدة.

وجاء تشكيل ريال مدريد على النحو التالي:

حراسة المرمى: كورتوا.

خط الدفاع: فالفيردي، ميليتاو، هويسن، كاريراس.

خط الوسط: كامافينجا، أردا جولر، بيلينجهام، تشاوميني.

خط الهجوم: مبابي، فينيسيوس.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك