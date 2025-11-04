مبابي وفينيسيوس يقودان هجوم ريال مدريد أمام ليفربول

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن الإسباني تشابي ألونسو، المدير الفني لريال مدريد، تشكيل الميرنجي لمباراة ليفربول، المقرر لها مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب آنفيلد، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة الدوري بدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا بنظامه الجديد 2025-2026.

ويتواجد ريال مدريد في المركز الخامس بجدول ترتيب دوري الأبطال برصيد 9 نقاط بالعلامة الكاملة بالفوز في 3 مباريات، بينما يتواجد ليفربول في المركز العاشر ولديه 6 نقاط من فوزين وخسارة وحيدة.

وجاء تشكيل ريال مدريد على النحو التالي:

حراسة المرمى: كورتوا.

خط الدفاع: فالفيردي، ميليتاو، هويسن، كاريراس.

خط الوسط: كامافينجا، أردا جولر، بيلينجهام، تشاوميني.

خط الهجوم: مبابي، فينيسيوس.