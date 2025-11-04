صلاح يقود هجوم ليفربول أمام ريال مدريد في دوري الأبطال

أعلن الهولندي آرني سلوت، المدير الفني لليفربول، تشكيل الريدز لمباراة ريال مدريد، المقرر لها في العاشرة من مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب آنفيلد، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة الدوري بدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا بنظامه الجديد 2025-2026.

ويتواجد ليفربول في المركز العاشر بجدول ترتيب دوري أبطال أوروبا برصيد 6 نقاط من فوزين وخسارة وحيدة، بينما يتواجد ريال مدريد في المركز الخامس بجدول ترتيب دوري الأبطال برصيد 9 نقاط بالعلامة الكاملة بالفوز في 3 مباريات.

حراسة المرمى: مامارداشفيلي.

خط الدفاع: فان دايك، كوناتي، روبرتسون، برادلي.

خط الوسط: فيرتز، سوبوسلاي، ماك أليستر، جرافينبرخ.

خط الهجوم: محمد صلاح، إيكيتيكي.