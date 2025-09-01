محمود عباس: إسرائيل تريد تدمير فلسطين بالكامل

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

حذر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، من أن إسرائيل تريد تدمير فلسطين بالكامل، بعد أن دمرت قطاع غزة تقريبا، مؤكدا أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يريد استمرار حرب الإبادة على قطاع غزة لأسباب شخصية.

جاء ذلك في مقابلة مع قناة "العربية" السعودية مساء الاثنين، تابعتها الأناضول.

وقال عباس: "إسرائيل تريد أن تدمر فلسطين بالكامل، لا تريد أن ترى الكيان الفلسطيني، ولذلك قامت بما قامت به بعد 7 أكتوبر 2023 ودمرت غزة تقريبا بالكامل".

وأضاف: "هذا ما تسعى إليه إسرائيل وهذا ما تريده ومكملة، والمجتمع الدولي متعود أن يأخذ قرارات والقرارات لا تنفذ (...) ألف قرار بالأمم المتحدة لم ينفذ منها قرار واحد".

وزاد عباس: "الوضع الفلسطيني الآن في حالة دمار، ليس فقط في غزة إنما أيضا الضفة الغربية" المحتلة.

واعتبر أن "نتنياهو مصمم على الاستمرار في إبادة الشعب الفلسطيني لقضية شخصية".

وأوضح قائلا: "نتنياهو يواجه 4 ملفات (بالمحاكم)، كل ملف يأخذه إلى السجن لو لم يكن رئيسا للوزراء، ولذلك يريد أن يبقى رئيسا للوزراء حتى لا يُحكم ضده".