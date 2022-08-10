استئناف شحنات النفط الروسي لـ3 دول أوروبية قريبا

أعلنت مصفاة سلوفنفت السلوفاكية، اليوم الأربعاء، أنه سوف يتم قريبا استئناف نقل النفط الروسي عبر خط أنابيب دروجبا للمجر، وجمهورية التشيك، وسلوفاكيا، بعد توقف دام عدة أيام.

وقال أنتون مولنار، الناطق باسم الشركة، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الأربعاء، إن كلا من أوكرانيا وروسيا وافقتا على الحل الوسط المقترح.

وبموجب الخطة سوف تدفع المصفاة المجرية إم.أو.إل. وشركة سلوفنفت التابعة لها رسوم نقل لأوكرانيا في الوقت الحالي. وقال مولنار إن سلوفنفت حولت بالفعل دفعة أولى .

وألقت شركة ترانسنفت المحتكرة لخطوط الأنابيب في روسيا، أمس الثلاثاء، باللائمة في توقف الإمداد على مشاكل في السداد في الجانب الأوكراني.

وكانت شركة أوكرترانسنفتا لتشغيل خطوط الأنابيب الأوكرانية، قد أوقفت بالكامل ضخ النفط باتجاه المجر وجمهورية التشيك وسلوفاكيا عبر الجانب الجنوبي من خط أنابيب دروجبا في الرابع من أغسطس.

وقالت الشركة الروسية إن أوكرانيا تطالب بالدفع مقدما لنقل النفط الروسي، ولكن المدفوعات التي سددتها ترانسنفت تم رفضها بسبب العقوبات الأوروبية الجديدة.

ومازالت عمليات الشحن مستمرة كالمعتاد عبر الطريق الشمالي من خط دروجبا الذي يمر عبر بيلاروس وبولندا وألمانيا.