وكيل زراعة دمياط يتفقد زراعات الذرة للتأكد من عدم تأثرها بموجات الحرارة

تفقد المهندس سميح عبد السميع، وكيل وزارة الزراعة بدمياط، زراعات الأذرة، وذلك للاطمئنان على حالتها، والتأكد من عدم تأثرها بموجات الحرارة المرتفعة.

وأكد بيان أصدرته مديرية الزراعة بدمياط، أن حالة الزراعات جيدة ومبشرة بإنتاجية عالية، موجها بضرورة تكثيف أعمال المرور على الزراعات، والتواجد الميداني الدائم، والتواصل مع المزارعين وتوعيتهم بجميع المعاملات والتوصيات الفنية اللازمة خلال هذه الفترة. كما

التقى "عبد السميع" عدد من المزارعين المهتمين بزراعة محصول الأذرة الشامية والأرز، حيث أقيمت اليوم مدرسة حقلية لكلا من المحصولين، وإعطاء التوصيات الفنية اللازمة للمحصول في هذه الفترة من عمر النبات، وسط ثناء الحضور على الحقول الارشادية، وحقول مشروع ترشيد استهلاك المياه في الأنشطة الزراعية، وتم الرد على جميع الأسئلة التي وردت في فعاليات المدرسة.