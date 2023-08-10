محافظ مطروح يفتتح الوحدة الصحية بسيدي حنيش بعد تطويرها

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افتتح اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم الخميس، تطوير وحدة سيدي حنيش الصحية شرق مدينة مرسى مطروح، بحضور الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، والنائبة البرلمانية سحر عيد، والعمدة خير رسلان رئيس مجلس عمد ومشايخ مطروح، والمهندس طارق عبد الله مدير عام الأبنية التعليمية بالمحافظة.

أوضح الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، أن أعمال التطوير تتضمن إحلال وتجديد لمبنى الوحدة بتكلفة 6 ملايين جنيه، دعما من وزارة الصحة وتنفيذ هيئة الأبنية التعليمية.

ويضم المبنى عيادة "استقبال وأسنان وصيدلية، وعيادة تنظيم أسرة وتثقيف صحي، وتسجيل مواليد وغيرها، بالإضافة إلى سكن للأطباء والتمريض"، فيما تخدم الوحدة الصحية نحو 3 آلاف نسمة من أهالي القرية والتجمعات.