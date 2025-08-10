الأردن يدين مخطط إعادة احتلال غزة ويطالب بتحرك دولي عاجل لوقف العدوان الإسرائيلي

أدان السفير أمجد العضايلة- المندوب الدائم للأردن لدى الجامعة العربية، انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي بحق الأرض والشعب الفلسطيني، محذّرا من خطورة إعلان حكومة الاحتلال نيتها إعادة احتلال قطاع غزة والسيطرة عليه بالكامل، واصفا ذلك بأنه "تصعيد خطير وعدوان غير مشروع" يقوّض حل الدولتين ويهدد جهود تحقيق وقف دائم لإطلاق النار.

وأكد السفير أمجد العضايلة خلال كلمته أمام الدورة غير العادية لمجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين اليوم، أن هذا المخطط يمثل خرقاً صارخاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وانتهاكاً لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، كما ورد في الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية.

وطالبت المملكة بتحرك دولي عاجل وجاد لوقف هذه السياسات، ودعم جهود الوساطة المصرية والقطرية والأمريكية للتوصل إلى وقف إطلاق نار دائم، وتنفيذ اتفاق تبادل الأسرى، وضمان إدخال المساعدات الإنسانية الكافية والمستدامة إلى قطاع غزة.

كما حذرت الأردن، أن استمرار الحصار والعدوان والتجويع يشكل جرائم ضد الإنسانية ويهدد أمن المنطقة والعالم، داعية إلى تحرك مسؤول لإنهاء الاحتلال ووضع حد لمعاناة الشعب الفلسطيني، قبل أن يدفع الجميع ثمناً أكبر لهذا الظلم المستمر.