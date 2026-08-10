مولدوفا تستدعي سفيرها من روسيا بعد انفجار طائرة مسيرة

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استدعت مولدوفا سفيرها من روسيا لإجراء مشاورات بعد انفجار طائرة مسيرة جنوبي البلاد.

وقالت وزارة الخارجية في كيشيناو إنها "نددت بأشد العبارات الممكنة" بالحادث الذي وقع قرب قرية كروكماز.

وأضافت الوزراة، إن الحادث يشكل انتهاكا لسيادة مولدوفا ويعرض سلامة المواطنين المولدوفيين للخطر.

وتحطمت أمس طيارة مسيرة يشتبه بأنها روسية قرب كروكماز على الحدود المولدوفية الأوكرانية، ثم انفجرت، فيما لم ترد أي تقارير عن حدوث أضرار أو إصابات.

ونددت الرئيسة مايا ساندو بانتهاك المجال الجوي المولدوفي في منشور لها على منصة إكس للتواصل الاجتماعي ودعت إلى إنهاء الحرب الروسية ضد أوكرانيا.

يشار إلى أن روسيا في حالة حرب مع جارتها أوكرانيا منذ فبراير 2022. وتخترق طائرات مسيرة وصواريخ روسية بشكل متكرر المجال الجوي فوق مناطق مولدوفية قريبة من الحدود وتتحطم أيضا داخل البلاد، التي تقع بين أوكرانيا ورومانيا.