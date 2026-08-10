استطلاع: نسبة تأييد رئيس كوريا الجنوبية تنخفض إلى أدنى مستوى لها منذ توليه المنصب

واصلت نسبة تأييد الرئيس الكوري الجنوبي لي جيه ميونج التراجع للأسبوع الرابع على التوالي لتصل إلى أدنى مستوى لها منذ توليه المنصب في يونيو العام الماضي.

ووفقا لاستطلاع رأي أجرته وكالة ريال متر على 2514 فردا بالغا في الفترة من 3 إلى 7 أغسطس، فإن نسبة تأييد لي تراجعت بنسبة 2.6 نقطة مئوية عن الأسبوع السابق إلى 43.3%، بحسب وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية.

واعتبر 53% من المشاركين أداء الرئيس في إدارة شئون الدولة سلبيا بزيادة 2.5 نقطة مئوية، وامتنع 3.6% عن الإجابة على اسئلة الاستطلاع.

وقالت الوكالة، إن التقييمات الإيجابية سجلت تراجعا لمدة أربعة أسابيع متتالية، مشيرة إلى انخفاض الدعم في سول وبين الأوساط المحافظة وكبار السن بسبب تداخل عوامل عدة، أبرزها الجدل حول تعديلات القوانين الضريبية العقارية والإجراءات الجنائية، وتداعيات تصريحاته حول الأكاديمية العسكرية المتعلقة بالانقلاب العسكري، إضافة إلى موجة الحر الشديدة وعدم الاستقرار الاقتصادي.