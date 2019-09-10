الأردن تستدعي السفير الإسرائيلي بعد اعتقال اثنين من مواطنيها

استدعت وزارة الخارجية الأردنية، اليوم الثلاثاء، السفير الاسرائيلي في عمان، مطالبة بالإفراج عن المواطنين الأردنيين الذين اعتقلتهما السلطات الاسرائيلية بعد عبورهم جسر الملك حسين، وإعلام الوزارة بكافة تفاصيل الاعتقال والتهم الموجهة لهما ومجريات التحقيقات وضمان حقوقهما القانونية.

وأكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية - فى بيان أوردته وكالة الأنباء الأردنية "بترا" - أنها تعمل من خلال جميع الوسائل الدبلوماسية والسياسية والقانونية المتاحة لإطلاق سراح الأردنيين.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سفيان القضاة: إن الوزارة تواصل جهودها للافراج عن المعتقلين، موضحا أن القنصل الأردني في تل أبيب زار اليوم المواطن عبدالرحمن مرعي في مركز احتجازه لمتابعة القضية وتقديم الإسناد له والاطلاع على ظروف الاحتجاز، وأن شقيقته المواطنة هبة عبدالباقي تمكنت اليوم من العودة إلى أراضي المملكة عبر جسر الملك حسين بعد متابعة الوزارة لموضوع منعها من المغادرة.

وشدد القضاة على أن الوزارة تتابع بشكل مستمر ومكثف ويومي كل ما يتعلق بمن يتم اعتقالهم وكذلك الأردنيين في السجون الإسرائيلية.