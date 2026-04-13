تراجع معظم مؤشرات الأسواق العالمية وارتفاع أسعار النفط في ظل تطورات مضيق هرمز

استأنفت أسعار النفط ارتفاعها، فيما تراجعت معظم مؤشرات الأسواق العالمية، اليوم الاثنين، مع استعداد الجيش الأمريكي لفرض حصار على السفن التي تدخل أو تغادر مضيق هرمز، حيث توقفت معظم حركة الشحن بسبب إيران منذ بداية الحرب.

وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن الحصار المزمع بعد انتهاء محادثات وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران في باكستان دون التوصل إلى اتفاق، فيما قال الجيش الأمريكي إن الحصار، الذي يشمل جميع الموانئ الإيرانية، سيبدأ اليوم الاثنين في الساعة 10 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة، أو5:30 مساء بتوقيت إيران.

وتراجع مؤشر كاك 40 الفرنسي، في بداية التداولات، بنسبة 1% ليصل إلى 8174.44 نقطة، كما تراجع مؤشر داكس الألماني بنسبة 1% ليصل إلى 23568.65 نقطة.

وتراجع مؤشر فوتسي 100 البريطاني بنسبة 0.4% ليصل إلى 10561.47 نقطة.

ومن المتوقع أن تتجه الأسهم الأمريكية نحو الانخفاض، حيث تراجعت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز بنسبة 0.5% إلى 47911 نقطة، كما تراجعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.6% إلى 6815.50 نقطة.

وتراجع مؤشر نيكاي 225 الياباني بنسبة 0.7% ليصل إلى 56502.77 نقطة.

وتراجع مؤشر ستاندرد آند بورز/إيه ​​إس إكس 200 الأسترالي بنسبة 0.4% ليصل إلى 8926 نقطة.

وهبط مؤشر كوسبي الكوري الجنوبي بنسبة 0.9% ليصل إلى 5808.62 نقطة.

وتراجع مؤشر هانج سينج في هونج كونج بنسبة 0.9% ليصل إلى 25660.85 نقطة، فيما ارتفع مؤشر شنجهاي المركب بنسبة أقل من 0.1% ليصل إلى 3988.56 نقطة.

وأغلقت مؤشرات بورصة "وول ستريت"، الجمعة الماضي، على تباين، حيث تراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بواقع 7.77 نقاط أي بنسبة 0.1% ليصل إلى 6816.89 نقطة، كما تراجع مؤشر داو جونز الصناعي بواقع 269.23 نقطة أي بنسبة 0.6% ليصل إلى 47916.57 نقطة، فيما ارتفع مؤشر ناسداك المركب بواقع 80.48 نقطة أي بنسبة 0.4% ليغلق عند 22902.89 نقطة.

وارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي القياسي، اليوم الاثنين، بواقع 7.12 دولار، أي بنحو 7.4% ليصل إلى 103.69 دولار للبرميل، كما ارتفع سعر خام برنت، المعيار الدولي، بواقع 04ر7 دولارات، أي بنسبة 7.4% ليصل إلى 102.24 دولار للبرميل.

وفي أسواق العملة، ارتفع سعر الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني، ليصل إلى 159.65 ين ياباني من 159.25 ين، فيما تراجع سعر اليورو ليصل إلى 1.1696 دولار من 1.1729 دولار.