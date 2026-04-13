النائب البطريركي لكنيسة اللاتين بالقدس: ترامب يخالف قواعد المسيحية وتشبيه نفسه بالمسيح مُسيء ومرفوض

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

النائب البطريركي لكنيسة اللاتين بالقدس المطران وليم الشوملي:

- تشبيه الرئيس الأمريكي لنفسه بأنه "شخص خارق وعظيم" مثل السيد المسيح أمر مُسيء ومرفوض

- ترامب يدعي أنه مسيحي لكن سلوكه في هذه الحرب (على إيران) خالف قواعد الدين المسيحي الأساسية

- معظم أساقفة أمريكا الكاثوليك ليسوا مع الحرب الحالية وقالوا إنها ليست حرب أمريكا وإنما أٌقحمت فيها

وصف النائب البطريركي لكنيسة اللاتين في القدس المطران وليام الشوملي، الاثنين، تشبيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نفسه بالسيد المسيح بأنه "مُسيء ومرفوض"، مشددا على أن سلوك ترامب في هذه الحرب (على إيران) خالف قواعد الدين المسيحي.

والأحد شن ترامب هجوما حادا على بابا الفاتيكان ليو الرابع عشر لانتقاده الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، ونشر صورة لنفسه على هيئة السيد المسيح.

وقال المطران الشوملي للأناضول إن "السيد المسيح نموذج علينا أن نتشبه به، ولكن أن نتشبه بتواضعه وروح الخدمة وبذل الذات، وليس من خلال حب التسلط والسيادة وتهميش الناس"، في إشارة إلى ترامب.

وأضاف: "بالتالي المشكلة ليس أنه (ترامب) يحاول التشبه بالسيد المسيح، وإنما محاولة إظهار نفسه وكأنه شخص خارق وعظيم، وهذا لا يجوز ومرفوض".

وشدد على أن ما أقدم عليه ترامب "مُسيء".

وأردف: "هذه بالطبع إساءة (...) لأن أي إنسان عاقل عنده منطق سليم لا يرضى الأسلوب الذي شبّه ترامب من خلاله نفسه بالسيد المسيح".

واستطرد: "التمثل والتشبه هو بالفضائل الحقيقية وليس من باب التبجح، فهو (ترامب) تبجح ولم يحاول أن يقتدي بتواضع وروح الخدمة وبذل الذات المعروفة عن السيد المسيح".

المطران الشوملي مضى قائلا: "نحن صراحة غير راضيين عن هذا السلوك بأي شكل من الأشكال، وفي سلوكه (ترامب) الأخير في هذه الحرب (على إيران) خالف قواعد الدين المسيحي الأساسية".

وزاد بأن ترامب "يدعي أنه مسيحي، ولكن للأسف الشديد فهو يسيء إلى مبادئ الإيمان المسيحي الأولى وهي: احبب قريبك حبك لنفسك".

وأشار المطران الشوملي إلى معارضة الفاتيكان والكنيسة للحرب.

وقال إن "قداسة البابا (بابا الفاتيكان ليو الرابع عشر) انتقده (ترامب)، كما أن معظم أساقفة أمريكا الكاثوليك ليسوا مع الحرب الحالية بأي شكل، وقالوا إنها ليست حرب أمريكا وإنما أُقحمت فيها".

وتواجه إدارة ترامب، اتهامات داخل الولايات المتحدة وخارجها بخوض هذه الحرب لصالح إسرائيل، تحت وطأة تحريض من رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو.

ونتنياهو مطلوب منذ عام 2024 للمثول أمام المحكمة الجنائية الدولية، لارتكابه جرائم حرب وأخرى ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة خلال حرب إبادة جماعية بدأتها إسرائيل بدعم أمريكي في 2023.