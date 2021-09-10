السيطرة على حريق محدود داخل مسجد فى مدينة نصر

سيطرت قوات الحماية المدنية فى القاهرة، مساء اليوم، على حريق نشب في مسجد بمنطقة الهجانة التابعة لمدينة نصر؛ ولم يسفر عن سقوط ضحايا أو مصابين.

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، إخطارًا من شرطة النجدة بنشوب حريق في مسجد بمنطقة عزبة الهجانة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر.

وعلى الفور جرى الدفع بـ 3 سيارات إطفاء، وتبين نشوب حريق محدود في المسجد، وفرضت قوات الأمن كردونًا أمنيًا خشية امتداد النيران إلى العقارات المجاورة للمسجد.

وأمرت نيابة مدينة نصر الجزئية، بندب المعمل الجنائي؛ لمعاينة الحريق؛ لتحديد أسباب حدوثه وكلفت المباحث بإعداد تحرياتها حول الحادث.