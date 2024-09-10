وزير الخارجية البريطاني: الغارة الإسرائيلية على منطقة مواصي خان يونس صادمة

شدد وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، على أهمية جلوس رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس يحيى السنوار، إلى طاولة المفاوضات للحديث عن المستقبل في غزة.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأمريكي، اليوم الثلاثاء: «من الضروري والمهم أن نتحدث مع الشركاء العرب في المنطقة، ونركز على مستقبل غزة».

وأشار إلى «الضمانات العسكرية التي يحق لإسرائيل أن تحظى بها»، قائلًا إن مسار حل الدولتين لا يمكن أن يحدث إلا عن طريق المناقشات بشأن الأمن في غزة وإدارة القطاع.

وأكمل: «يجب أن ننظر إلى تنشيط لدور السلطة الفلسطينية، وألا تتقدم حماس أكثر من هذا بخصوص مستقبل القطاع، ونشدد على أهمية إبرام الصفقة للوصول إلى اليوم التالي والمسار نحو الأمن في كلا الجانبين».

ووصف الغارة الإسرائيلية على منطقة مواصي خان يونس بـ«الصادمة»، مشيرًا إلى أن الغارة تظهر الحاجة إلى تطبيق هدنة في قطاع غزة.