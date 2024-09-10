ياسمين عبدالعزيز تعود للتعاون مع كريم فهمي بمسلسل «وتقابل حبيب»

تواصل الفنانة ياسمين عبد العزيز تحضيراتها لمسلسلها الجديد، والذي يحمل اسم «وتقابل حبيب»، وتعود من خلاله للتعاون مع الفنان كريم فهمي، بعد 5 سنوات من أخر تعاون بينهما في الدراما التلفزيونية، كما تعود أيضا للتعاون مع المؤلف عمرو محمود ياسين، بعد 4 سنوات من أخر عمل جمعهما.

مسلسل «وتقابل حبيب» تدور أحداثه في إطار اجتماعي رومانسي، وهو من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج محمد الخبيرى، وبطولة ياسمين عبد العزيز، وكريم فهمي، ويجري حاليا المخرج اختيار باقي فريق عمل المسلسل.

وكانت تعاونت ياسمين عبد العزيز مع كريم فهمي، في مسلسل «ونحب تانى ليه»، وشاركهم في بطولة العمل كلا من شريف منير، وسوسن بدر، وإيهاب فهمي، وإسلام جمال، وتارا عماد، وعماد رشاد، وليلى عز العرب، ووفاء سالم، وعلا رشدي، وإيمان السيد، وبدرية طلبة، وسمر مرسي، وكارولين عزمي، ونينا مغربي، ومحسن صبري، وأحمد جمال سعيد، وأمنية العربي، وإنعام الجريتلي، وصبا الرافعي، وآية سليم.

كما تعاونت مع المؤلف عمرو محمود ياسينـ في مسلسلي «ونحب تانى ليه»، والذي عرض في رمضان 2020، ومسلسل «اللى ملوش كبير» في رمضان 2021 بمشاركة الفنانين أحمد العوضى، وخالد الصاوى، ودينا فؤاد، وخالد سرحان.

يشار إلى أن ياسمين عبد العزيز شاركت في الموسم الرمضاني قبل الماضي 2023، بمسلسل «ضرب نار»، من تأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج مصطفى فكرى، وشارك في بطولته كلا من أحمد العوضى، وماجد المصرى، وهدى الإتربى، وسهير المرشدى، ودنيا المصرى، وإسراء رخا، وأحمد غزى، وإيمان السيد، وبدرية طلبة.



