الناتو يرسل مقاتلات لإسقاط طائرات مسيرة روسية في بولندا وسط مخاوف من اتساع الحرب

قال مسؤولون أوروبيون، اليوم الأربعاء، إن عدة طائرات مسيرة روسية عبرت إلى بولندا فيما وصفوه بأنه استفزاز متعمد، ما دفع حلف شمال الأطلسي (الناتو) إلى إرسال مقاتلات لإسقاطها.

وذكر المتحدث باسم الناتو أن هذه هي أول مرة يواجه فيها الحلف تهديدا محتملا داخل مجاله الجوي.

وأثار هذا التوغل، الذي وقع خلال موجة من الهجمات الروسية على أوكرانيا، ورد الناتو السريع، مخاوف من احتمال امتداد الحرب، وهي مخاوف في أوروبا مع تصعيد روسيا لهجماتها وتعثر جهود السلام.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها لم تستهدف بولندا، فيما قالت بيلاروس، الحليف الوثيق لموسكو، إنها رصدت بعض الطائرات المسيرة التي "انحرفت عن مسارها" بسبب التشويش عليها.

ومع ذلك، أعرب عدة قادة أوروبيين عن اعتقادهم بأن هذا التوغل يمثل توسعا متعمدا للهجوم الروسي على أوكرانيا.

وقالت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، للصحفيين في بروكسل، إن "الحرب الروسية تتصاعد، ولا نهاية لها".

وأضافت كالاس "ما يريده (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين هو اختبارنا. ما حدث في بولندا سيغير قواعد اللعبة"، وينبغي أن يؤدي إلى فرض عقوبات أشد.

وتم انتهاك المجال الجوي البولندي عدة مرات منذ الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا في عام 2022، ولكن لم يحدث ذلك من قبل بهذا الحجم لا في بولندا ولا في أي مكان آخر ضمن أراضي الناتو.

وأعلنت بولندا أن بعض الطائرات المسيرة جاءت من بيلاروس، حيث بدأت القوات الروسية والبيلاروسية بالتجمع للمشاركة في تدريبات عسكرية من المقرر أن تبدأ بعد غد الجمعة.